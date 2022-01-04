На кольце в Северном районе Орла столкнулись два авто и автобус

Двое пострадали в ДТП в Северном районе Орла Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В Северном районе Орла на кольце столкнулись два автомобиля и автобус. Не обошлось без пострадавших: травмы получили два человека.

Авария произошла 2 января, подробности озвучили в УГИБДД. Примерно в половине второго часа дня 67-летний водитель на "Фольксвагене" ехал по Рощинской со стороны Московского шоссе в сторону Раздольной. При въезде на кольцо, перекресток Рощинской и Раздольной, легковая иномарка врезалась в автобус "Лиаз". От удара автобус столкнулся с другой иномаркой, "Ауди Q7", которая ехала во встречном направлении.

- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля "Фольксваген", отпущены на амбулаторное лечение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.