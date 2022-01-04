Прививку от коронавируса 4 января можно сделать во всех районах Орла

Фото: Вячеслав Коваленко (архив)

В Орле 4 января можно сделать прививку от коронавируса. Публикуем график работы пунктов вакцинации.

В Советском районе работает прививочный пункт в МФЦ на улице Ленина, 1. Медики дежурят с 10.00 до 16.00.

В Заводском районе это же время открыт пункт вакцинации в ТМК "ГРИНН". Он расположился рядом с магазином М-Видео на первом этаже, адрес Кромское ш-се, 4.

В Железнодорожном районе прививочный пункт открыт в поликлинике РЖД на 3-й Курской, 56. Врачи принимают с 10.00 до 14.00.

В Северном районе прививку можно сделать в здании администрации на Московском шоссе, 137. Врачи принимают на первом этаже. График работы с 10.00 до 16.00