В Орле "Рено" сбил пешехода-нарушителя

В ДТП пострадал пешеход-нарушитель Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле легковая иномарка "Рено" сбила пешехода-нарушителя. Мужчина получил травмы.

ДТП случилось вечером 1 января в Заводском районе. 34-летний водитель ехал на "Рено" по Комсомольскому переулку со стороны улицы Латышских Стрелков в сторону улицы Комсомольской. В районе дома номер 5 проезжую часть решил перебежать, в неустановленном для перехода месте, 29-летний пешеход. Машина сбила его.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за первые дни 2022 года, с 1 по 3 января, полицейские зафиксировали 24 ДТП, в 4 из них пострадали люди.