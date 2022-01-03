"Рено Логан" и "Пежо" столкнулись в Советском районе Орла

В Орле столкнулись "Рено Логан" и "Пежо". При ДТП в Советском районе города пострадал один из водителей.

Об обстоятельствах автомобильной аварии рассказали в полиции. ДТП случилось 31 декабря. Тридцатилетний водитель ехал за рулем "Пежо" по Октябрьской улице со стороны улицы Ломоносова. Он столкнулся с другой легковушкой, "Рено", которая под управлением 31-летнего водителя двигалась по Приборостроительной. От удара "Пежо" врезался в металлическое ограждение.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля «Пежо». Он доставлен в медучреждение, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.