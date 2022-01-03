В Орловской области отремонтируют почти 100 километров дорог

На ремонт дорог в Орловской области потратят в 2022 году больше миллиарда рублей Фото: Архив "КП"

В Орловской области в наступившем, 2022-м, году отремонтируют почти 100 километров дорог. Обойдется работа более чем в миллиард рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального Правительства, средства в размере 1 миллиарда 225 миллионов направят на ремонт 16 участков дорог общей протяженностью 98,4 километра.

По планам, в порядок приведут 9 дорог регионального и межмуниципального значения, 7 в Орле и Орловском районе. Также продолжится ныне замороженный ремонт Красного моста в городе Орле. На него выделят больше 332 миллионов рублей.

Сообщается, что финансирование ремонта будет осуществляться в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".