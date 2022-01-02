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Общество2 января 2022 8:24

Прививочный пункт в МФЦ Орла с 3 по 9 января изменит график работы

Когда и во сколько можно сделать прививку от коронавируса в новогодние праздники
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Как работает пункт вакцинации от ковида в новогодние праздники

Как работает пункт вакцинации от ковида в новогодние праздники

Фото: Архив "КП"

Прививочный пункт в МФЦ Орла с 3 по 9 января изменит график работы. Когда и во сколько можно сделать прививку от коронавируса в новогодние праздники.

Медики заступят на дежурство с 3 января. Сделать прививку на площадке МФЦ на улице Ленина, 1 можно будет ежедневно с 10.00 до 16.00. Выходным днем будет праздник Рождества - 7 января.

Как сообщает пресс-служба Правительства Орловской области, с 3 по 6 января здесь же, в МФЦ, можно будет напечатать бумажную версию сертификата о вакцинации от коронавируса. Обратиться может кто угодно, даже если нет регистрации на Госуслугах.

Напомним, что для прививки с собой необходимо иметь документы: паспорт, полис ОМС и СНИЛС.