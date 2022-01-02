В новогоднюю ночь в Орле родились два ребенка

В новогоднюю ночь на свет появились в Орле две девочки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле в новогоднюю ночь 2022 на свет появились два малыша. А точнее, две малышки.

Как сообщает Орловское информбюро, малышки появились на свет в городском родильном доме. Одна родилась, чуть за полночь, в десять минут первого, другая - в два часа ночи.

- Как говорят акушеры – это хороший знак. Значит, наступивший год будет чуть более спокойным, урожайным и прибыльным, - пишет издание.

Сообщается, что девочку, родившуюся едва наступил Новый год, назвали Наталией. Она в семье стала третьим ребенком и первой девочкой: дома ее будут ждать два старших брата.