В центре Орла появились фотобудки, делающие моментальное фото

Фотобудки делают снимки на фоне украшенной площади Ленина Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В центре Орла появились фотобудки. Специальное устройство не только делает мгновенный снимок, но и тут же печатает его.

О новшестве рассказали в пресс-службе администрации города. Фотобудки начали работать 30 декабря и орловцы, а также гости города, уже смогли их опробовать. Установлены они на площади Ленина.

С помощью такой будки можно сделать фотографию на фоне украшенной площади, устройство тут же распечатает ее. Стоимость одного снимка - 100 рублей. Отправить фото себе на почту в электронном виде нельзя.