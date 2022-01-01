В центре Орла появились фотобудки, делающие моментальное фото

Фотобудки делают снимки на фоне украшенной площади Ленина
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
В центре Орла появились фотобудки. Специальное устройство не только делает мгновенный снимок, но и тут же печатает его.
О новшестве рассказали в пресс-службе администрации города. Фотобудки начали работать 30 декабря и орловцы, а также гости города, уже смогли их опробовать. Установлены они на площади Ленина.
С помощью такой будки можно сделать фотографию на фоне украшенной площади, устройство тут же распечатает ее. Стоимость одного снимка - 100 рублей. Отправить фото себе на почту в электронном виде нельзя.