В Орле карманник вытащил кошелек у женщины в общественном транспорте

Поездка в общественном транспорте Орла обернулась пропажей кошелька для женщины Фото: Ольга СУПОНЕВА

Поездка в общественном транспорте Орла обернулась пропажей кошелька для женщины. Бумажник с деньгами вытащил карманник.

С заявлением в полицию обратилась владелица пропавшего кошелька. Она рассказала, что после поездки по городу осталась и без своей вещи и без денег: в кошельке на момент кражи было около пяти тысяч рублей. Полицейским удалось вычислить похитителя: им оказался 42-летний местный житель.

- Злоумышленник был задержан сотрудниками, у него изъяли краденое имущество. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".