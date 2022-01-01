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Происшествия1 января 2022 9:06

В Орле карманник вытащил кошелек у женщины в общественном транспорте

Подозреваемого в краже удалось задержать полицейским
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Поездка в общественном транспорте Орла обернулась пропажей кошелька для женщины

Поездка в общественном транспорте Орла обернулась пропажей кошелька для женщины

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Поездка в общественном транспорте Орла обернулась пропажей кошелька для женщины. Бумажник с деньгами вытащил карманник.

С заявлением в полицию обратилась владелица пропавшего кошелька. Она рассказала, что после поездки по городу осталась и без своей вещи и без денег: в кошельке на момент кражи было около пяти тысяч рублей. Полицейским удалось вычислить похитителя: им оказался 42-летний местный житель.

- Злоумышленник был задержан сотрудниками, у него изъяли краденое имущество. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража".