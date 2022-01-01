Больше миллиарда рублей выделено на ремонт дорог Орла в 2022 году

В 2022 году на ремонт дорог в Орле выделено больше миллиарда рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

На ремонт дорог города Орла в 2022 году выделено больше миллиарда рублей. Новый асфальт на улицах областной столицы обойдется в 1 миллиард 350 миллионов.

Об этом рассказал первый заместитель мэра Олег Минкин.

Из указанной суммы 393 миллиона рублей - средства федерального бюджета, 26,8 миллиона рублей - деньги из бюджета Орла и основная часть, 932 миллиона рублей, - средства, выделенные Дорожным фондом Орловской области.