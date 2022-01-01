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Общество1 января 2022 8:49

Больше миллиарда рублей выделено на ремонт дорог Орла в 2022 году

Новый асфальт на городских улицах обойдется в 1 миллиард 350 миллионов
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В 2022 году на ремонт дорог в Орле выделено больше миллиарда рублей

В 2022 году на ремонт дорог в Орле выделено больше миллиарда рублей

Фото: Ольга СУПОНЕВА

На ремонт дорог города Орла в 2022 году выделено больше миллиарда рублей. Новый асфальт на улицах областной столицы обойдется в 1 миллиард 350 миллионов.

Об этом рассказал первый заместитель мэра Олег Минкин.

Из указанной суммы 393 миллиона рублей - средства федерального бюджета, 26,8 миллиона рублей - деньги из бюджета Орла и основная часть, 932 миллиона рублей, - средства, выделенные Дорожным фондом Орловской области.