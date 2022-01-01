Орловский губернатор поделился милым новогодним фото с женой и детьми

В Новый год Андрей Клычков поделился милым семейным снимком. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился милым семейным фото с супругой и тремя детьми. Снимок глава региона выложил в соцсетях, а под ним подвел итоги ушедшего года и поздравил орловцев с Новым годом.

Фотографию Андрей Клычков выложил в своих аккаунтах. На снимке семья Клычковых: сам губернатор, его супруга Валерия, сыновья Николай и Всеволод и маленькая дочка Любовь, которая родилась в 2021. Чета главы региона позирует в домашней обстановке.

- Каким будет 2022 год? Уверен, что успешным! Потому что в нашем сердце живет добро, потому что рядом всегда есть плечо друзей, потому что дома нас ждут родные, потому что мы идем дорогой правды, - написал Андрей Евгеньевич.

Официальное поздравление губернатора с Новым 2022 годом здесь.