В Орловской области посадят 74 гектара леса

В Орловской области запланировали высадить 74 гектара леса Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области запланировали высадить 74 гектара леса. Деревья посадят в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства. Обновлять лесной массив будут за счет федеральных денег, выделенных в рамках национального проекта "Экология". В этом году сумма вложение составит около шести миллионов рублей.

- В 2022 году планируется посадка лесных культур на площади 74 гектара. Также в планах – приобретение двух тракторов для лесохозяйственных работ, - пояснили в Правительстве.