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Общество1 января 2022 8:31

В Орловской области посадят 74 гектара леса

Деревья запланировали высадить в 2022 году
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области запланировали высадить 74 гектара леса

В Орловской области запланировали высадить 74 гектара леса

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области запланировали высадить 74 гектара леса. Деревья посадят в 2022 году.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства. Обновлять лесной массив будут за счет федеральных денег, выделенных в рамках национального проекта "Экология". В этом году сумма вложение составит около шести миллионов рублей.

- В 2022 году планируется посадка лесных культур на площади 74 гектара. Также в планах – приобретение двух тракторов для лесохозяйственных работ, - пояснили в Правительстве.