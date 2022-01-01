Жители Орла встретили Новый 2022 год

Орел встретил Новый год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орел отметил Новый год. Жители и гости областной столицы собрались в центре, посмотрели салют и отпраздновали наступление 2022-го. Смотрите наш фоторепортаж и ищите себя на снимках.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В этом году массовые мероприятия остаются под запретом, но на главной площади все праздники будет работать ярмарка, работала она и в новогоднюю ночь.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловцы собрались в центре, чтобы посмотреть салют. А точнее - парковый фейерверк, который впервые запустили в городе в Новый год.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Центр Орла превратился в сплошную фотозону. Кстати, теперь здесь появились и фотобудки.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Горожане приходили на площадь целыми семьями, чтобы отпраздновать Новый год.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фейерверк дали в 1.00 - орловцы сами выбрали время для запуска. Его запустили с двух площадок.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В ярмарочных домиках-избушках можно было подкрепиться пловом, шашлыком, выпечкой и другими угощениями.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Центральная часть города расцвечена огнями, а главная городская елка - идеальное место для селфи.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Интересно, что в новогоднюю ночь от Орла отступили морозы и погода была мягкой: небольшой минус позволил горожанам устроить прогулку в праздничную ночь.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

С Новым годом, Орел!