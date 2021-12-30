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Происшествия30 декабря 2021 12:52

За живодерство и угрозы убить жену орловец отправится в тюрьму

Свердловский районный суд назначил рецидивисту 4 года колонии
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Суд отправил рецидивиста за решетку

Суд отправил рецидивиста за решетку

Фото: Архив "КП"

Житель Орловской области отправится в тюрьму за живодерство и угрозы убить жену. Свердовский районный суд вынес наказание 31-летнему рецидивисту.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. За время следствия и суда установлено,что ранее судимый орловец в пьяном виде угрожал супруге лопатой, обещал убить ее. В пьяном же виде он нанес травмы двум кошкам и собаке, животные погибли от рук живодера.

Решением Фемиды, в тюрьму осужденный отправится на 4 года. Пока что приговор не вступил в законную силу.