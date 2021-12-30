За живодерство и угрозы убить жену орловец отправится в тюрьму

Суд отправил рецидивиста за решетку Фото: Архив "КП"

Житель Орловской области отправится в тюрьму за живодерство и угрозы убить жену. Свердовский районный суд вынес наказание 31-летнему рецидивисту.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. За время следствия и суда установлено,что ранее судимый орловец в пьяном виде угрожал супруге лопатой, обещал убить ее. В пьяном же виде он нанес травмы двум кошкам и собаке, животные погибли от рук живодера.

Решением Фемиды, в тюрьму осужденный отправится на 4 года. Пока что приговор не вступил в законную силу.