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Общество30 декабря 2021 12:01

Губернатор Орловской области вручил подарки юным орловцам

Пожелания были оставлены на елке в здании областной администрации
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Губернатор Орловской области вручил подарки юным орловцам. Пожелания были оставлены на елке в здании областной администрации.

Марк Мерцалов получил в подарок современную настольную игру, Ксения Москвитина – красивую куклу. Катя Горелова хотела лично пообщаться с губернатором, он вручил ей сладкий подарок, а Дарья Лебедева получила конструктор «Лего».

Ребята приняли подарки из рук Андрея Клычкова в рамках акции «Елка желаний». Встреча завершилась чаепитием, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.