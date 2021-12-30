Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Губернатор Орловской области вручил подарки юным орловцам. Пожелания были оставлены на елке в здании областной администрации.

Марк Мерцалов получил в подарок современную настольную игру, Ксения Москвитина – красивую куклу. Катя Горелова хотела лично пообщаться с губернатором, он вручил ей сладкий подарок, а Дарья Лебедева получила конструктор «Лего».

Ребята приняли подарки из рук Андрея Клычкова в рамках акции «Елка желаний». Встреча завершилась чаепитием, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.