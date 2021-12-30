Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области полицейские помогли водителю, у которого закончился бензин. До заправочной станции оставалось полкилометра.

Сотрудники ГИБДД помогли орловцу, у которого закончился бензин на дороге в холодную погоду. Полицейские заправили автомобиль согрели местного жителя в патрульной машине.

Водитель в Покровском районе обратил на себя внимание, подав знак о помощи. В ходе беседы выяснилось, что у замерзшего автовладельца не хватило бензина на полкилометра до ближайшей заправки.

Орловец согрелся, завел машину и успешно добрался до заправочной станции, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.