Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле откроют 2 детских сада в начале следующего года. В январе заведения примут 160 воспитанников до 3-х лет.

Два новых детских сада откроются в Орле в январе 2022 года. Заведение под номером 97 расположено на улице Кузнецова, а детский сад № 98 – на улице Планерной.

Торжественное открытие запланировано на январь будущего года. 160 малышей станут воспитанниками. Детский сад №98 укомплектован не до конца. Еще есть свободные места, сообщает пресс-служба администрации города Орла.

Для постановки ребенка на учет родитель или его законный представитель может обратиться с заявлением в отдел дошкольного образования, спорта и физической культуры администрации Орла.

Когда и куда обращаться? Приемные дни: вторник с 9.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 18.00 по адресу улица 1-ая Посадская, дом 14, кабинеты 57, 59. Телефон: 73-54-46, 73-59-17.