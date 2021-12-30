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В Орловской области после проверки прокуратуры оштрафовали чиновника. Он не отреагировал вовремя на обращение.

Прокуратура провела проверку в администрации Орловского района и выявила нарушения. После проверки выяснилось, что специалист органа местного самоуправления невовремя отреагировал на обращение местного жителя.

Возбуждено дело в отношении должностного лица администрации Орловского района об административном нарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращения граждан».

Мировой суд рассмотрел дело и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Постановление о назначении административного наказания еще не вступило в силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.