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Происшествия30 декабря 2021 9:30

В Орловской области после проверки прокуратуры оштрафовали чиновника

Он не отреагировал вовремя на обращение
Сергей Силаев
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Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

В Орловской области после проверки прокуратуры оштрафовали чиновника. Он не отреагировал вовремя на обращение.

Прокуратура провела проверку в администрации Орловского района и выявила нарушения. После проверки выяснилось, что специалист органа местного самоуправления невовремя отреагировал на обращение местного жителя.

Возбуждено дело в отношении должностного лица администрации Орловского района об административном нарушении по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращения граждан».

Мировой суд рассмотрел дело и назначил наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Постановление о назначении административного наказания еще не вступило в силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.