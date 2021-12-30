Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле введут в эксплуатацию водовод на улице Авиационной Управление по государственному строительному надзору Департамента надзорной деятельности разрешило использовать новый объект.

Строительство водовода от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина заняло полгода. После окончания работ Управление по строительному надзору провело проверку. По ее результатам новый участок соответствует всем нормам и может быть введен в эксплуатацию.

Во время строительства не было перекрытия движения по Карачевскому шоссе. Жители получили бесперебойное и качественное водоснабжения, а специалисты смогут проводить плановые работы без отключения абонентов, сообщает пресс-служба администрации города Орла.