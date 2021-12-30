Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 декабря 2021 8:03

В Орловской области Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пассажиров с наступающими праздниками

Сотрудники ГИБДД вручили детям памятки и послушали стихи в рамках акции
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области Дед Мороз и Снегурочка поздравили маленьких пассажиров с наступающими праздниками. Сотрудники вручили детям памятки и послушали стихи в рамках акции «Полицейский Дед Мороз».

На дороги Орловской области вышли Дед Мороз и Снегурочка вместе с сотрудниками ГИБДД и проверили соблюдение правил перевозки детей в автомобиле. Они останавливали автомобили с маленькими пассажирами и вручали им сладкие подарки и профилактические памятки. В них содержится алгоритм безопасного поведения на дороге.

Полицейские поздравили ребят с наступающими праздниками и напомнили родителям о необходимости использования специального оборудования для перевозки детей. Юные пассажиры радовались встрече и рассказывали стихотворения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.