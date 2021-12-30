Запас вакцины "Спутник V" в Орловской области пополнился

В Орловской области пополнился запас вакцины "Спутник V". Еще 11 тысяч 400 доз препарата, которым прививают от коронавируса, привезли в регион.

По данным Департамента здравоохранения, привилось от ковида (прошли весь этап вакцинации) более 358 тысяч жителей Орловской области. Большая часть орловцев привилась именно "Спутником V": первую прививку почти 281 тысячи человек завершили вакцинацию, еще более 11 тысяч жителей региона ожидают вторую прививку.

Есть и те орловцы, кто уже прошел повторную вакцинацию: ревакцинировалось "Спутником Лайт" около 42 тысяч человек.