Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле задержали покупателя с неоплаченными товарами из супермаркета. Орловец украл парфюмерию.

Росгвардия получила сообщение с одного из охраняемых объектов – супермаркета в Северном районе города на улице Металлургов.

Наряд прибыли на место и выяснили, что один из посетителей вышел из магазина с товаром, не заплатив. В рюкзаке он скрыл парфюмерно-косметические товары. Продавцы рассказали правоохранителям, что обратили внимание на подозрительное поведение покупателя и воспользовались тревожной кнопкой.

После уточнения особых примет, росгвардейцы выдвинулись на поиски. Спустя несколько минут они обнаружили похожего мужчину в близлежащем дворе.

Сотрудники задержали 32-летнего местного жителя и передали его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.