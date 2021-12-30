Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)
В Орле задержали покупателя с неоплаченными товарами из супермаркета. Орловец украл парфюмерию.
Росгвардия получила сообщение с одного из охраняемых объектов – супермаркета в Северном районе города на улице Металлургов.
Наряд прибыли на место и выяснили, что один из посетителей вышел из магазина с товаром, не заплатив. В рюкзаке он скрыл парфюмерно-косметические товары. Продавцы рассказали правоохранителям, что обратили внимание на подозрительное поведение покупателя и воспользовались тревожной кнопкой.
После уточнения особых примет, росгвардейцы выдвинулись на поиски. Спустя несколько минут они обнаружили похожего мужчину в близлежащем дворе.
Сотрудники задержали 32-летнего местного жителя и передали его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.