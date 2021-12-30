Орловцы 30 декабря могут сделать прививку от коронавируса во всех районах города

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловцы 30 декабря жители могут сделать прививку от коронавируса в любом районе. Публикуем график работы пунктов вакцинации.

В Северном районе города сделать прививку можно с 12.00 до 19.00 в пункте здания администрации на Московском шоссе, 137, на первом этаже.

В Железнодорожном районе медики примут с 10.00 до 14.00 в поликлинике «РЖД-медицина» на 3-ей Курской, 56, в кабинете 29, на втором этаже. В Заводском районе пункт вакцинации находится в здании автовокзала, на улице Автовокзальной, 1, на втором этаже.

С 9.00 до 20.00 прививки будут делать на первом этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1. В это же время медики примут в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ на площади Каменской, 1. Ежедневно с 12.00 до 19.00 прививочный пункт работает в ТМК «ГРИНН».

1, 2 и 7 января прививочные пункты будут закрыты. Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.