Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 декабря 2021 6:29

При пожаре на Чечневой улице Орла пострадал неизвестный мужчина

Горела хозяйственная постройка
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Ранним утром 30 декабря в Орле случился пожар, в котором пострадал человек. На улице Чечневой полыхала хозяйственная постройка.

В пожарную службу очевидцы сообщили о происшествии в пять утра, пожарные прибыли на место. Как оказалось, горело хозяйственное строение.

- В результате пожара выгорела постройка. Пострадал мужчина, личность которого устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара также предстоит установить специалистам.