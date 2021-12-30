При пожаре на Чечневой улице Орла пострадал неизвестный мужчина

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Ранним утром 30 декабря в Орле случился пожар, в котором пострадал человек. На улице Чечневой полыхала хозяйственная постройка.

В пожарную службу очевидцы сообщили о происшествии в пять утра, пожарные прибыли на место. Как оказалось, горело хозяйственное строение.

- В результате пожара выгорела постройка. Пострадал мужчина, личность которого устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара также предстоит установить специалистам.