В суд ушло дела начальника отдела строительного контроля "Орелгосзаказчика"

В суд ушло уголовное дело начальника отдела строительного контроля "Орелгосзаказчик" Фото: Архив "КП"

В суд ушло дела начальника от отдела строительного контроля "Орелгосзаказчика". Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

До уголовного разбирательства специалиста "Орелгосзаказчика" довело строительство футбольного поля в пригороде Орла, поселке Знаменка, в 2019 году. Тогда местная администрация заключила контракт с ООО "Пром-Экология" на строительство спортивного объекта, контроль поручили КУ ОО "Орелгосзаказчик". Через некоторое время оказалось, что строители использовали более дешевый щебень при возведении поля, тогда как в документах значилась другая марка стройматериала.

- Получив акты, обвиняемый, в нарушение требований действующего законодательства, составил и лично подписал отчеты о технической приемке работ, без фактической проверки используемого строительного материала лабораторным путем, тем самым принял не соответствующие проектно-сметной документации работы, направив затем указанные документы в администрацию поселения, - рассказал "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника СУ СК РФ по Орловской области.

Обман вскрылся. Ущерб поселковой администрации составил 12 миллионов рублей.

- Первый заместитель прокурора Орловской области Алексей Тимошин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. По существу оно будет рассмотрено Заводским районным судом, - прокомментировали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Дело подрядчика, провернувшего мошенническую схему, уже рассматривается в суде.