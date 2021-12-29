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Общество29 декабря 2021 14:13

Погода в Орле в новогоднюю ночь 2021-2022: ожидается легкий мороз и небольшой снег

На 1 января 2022 синоптики прогнозируют оттепель
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Росгидрометцентр представил прогноз погоды в Орле в новогонюю ночь 2021-2022. Судя по предсказаниям синоптиков, ожидается небольшой морозец и небольшой снег. А вот в первый день нового года орловцев ждет оттепель и плюсовая температура.

Так, днем 31 декабря в Орле пасмурно, ожидается снегопад. На термометре -2 мороза. Ветер южный 4 м/с, давление 739 мм рт.ст.

В новогоднюю ночь мороз окрепнет всего до -3 градусов, небо будет затянуто облаками, возможен небольшой кратковременный снег.

Днем 1 января столбики термометров уйдут в положительные значения: ожидается до +2, мокрый снег. Пасмурно, давление низкое 728 мм рт.ст., ветер юго-западный. По прогнозу оттепель задержится всего на один день и уже 2 января ожидается похолодание до -6, а 3 числа и вовсе до -11 градусов.