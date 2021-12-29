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В Орловской области совершеннолетние иностранцы могут сделать прививку от коронавируса. Вакцинация проводится в студенческой поликлинике Орловского Государственного Университета.

Для прохождения процедуры необходимо добровольное согласие и паспорт государства, гражданином которого является человек. Перед прививкой обязателен осмотр врачом-терапевтом. Если противопоказаний нет, то в кабинете №211 проводят вакцинацию препаратом «Спутник Лайт».

Студенческая поликлиника работает по будням с 9.00 до 15.00. Стоимость процедуры – 1 100 рублей. Заполнение документов проводится в регистратуре.

Для прохождения вакцинации нужно записаться на прием по телефону регистратуры 8(4862) 43-49-25 и прийти на улицу Красина, дом 3. При опоздании более чем на 10 минут запись аннулируется, сообщает пресс-служба администрации города Орла.