В Орле не будет праздничной программы и массовых гуляний в новогоднюю ночь 2021-2022

Массовых мероприятий не будет в эту новогоднюю ночь Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле не будет массовых гуляний и праздничной программы в новогоднюю ночь 2021-2022. Встреча Нового года ограничится фейерверком.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла. Причина, по которой жители снова остаются без праздника - неблагоприятная ситуация с ковидом. Дискотеки, концерта и какой-то другой программы не предусмотрено, однако в 1.00 дадут салют. Где посмотреть его читайте здесь.

Также будет работать новогодняя ярмарка "Сказки на Девяти дубах": 31 декабря 2021 года, 1, 6 и 7 января 2022 года "домики" будут открыты с 12.00 до последнего покупателя. Прямо на центральной площади орловцы смогут купить угощения: плов, шашлык, блинчики, чай.

Также в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт.