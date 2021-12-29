В Мценске пенсионер на "ВАЗе" врезался в "Рено", пострадали двое

В аварии пострадали два человека Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Мценске Орловской области пенсионер на отечественной легковушке "ВАЗ" врезался в иномарку "Рено". В ДТП пострадали два человека.

Автомобильная авария случилась 29 декабря около половины десятого утра. За рулем "Шестерки" был 73-летний водитель, он вел автомобиль по улице Мира в сторону Карла Маркса. Возле дома №19 "ВАЗ" врезался в "Рено Меган".

Оба водителя получили травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- Водитель допустил столкновение с транспортным средством "Рено" под управлением водителя 35 лет. . В результате ДТП оба мужчины получили травмы, медицинская помощь оказана на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.