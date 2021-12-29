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Происшествия29 декабря 2021 9:08

В Мценске пенсионер на "ВАЗе" врезался в "Рено", пострадали двое

Медицинская помощь потребовалась обоим водителям
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В аварии пострадали два человека

В аварии пострадали два человека

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В городе Мценске Орловской области пенсионер на отечественной легковушке "ВАЗ" врезался в иномарку "Рено". В ДТП пострадали два человека.

Автомобильная авария случилась 29 декабря около половины десятого утра. За рулем "Шестерки" был 73-летний водитель, он вел автомобиль по улице Мира в сторону Карла Маркса. Возле дома №19 "ВАЗ" врезался в "Рено Меган".

Оба водителя получили травмы

Оба водителя получили травмы

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- Водитель допустил столкновение с транспортным средством "Рено" под управлением водителя 35 лет. . В результате ДТП оба мужчины получили травмы, медицинская помощь оказана на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.