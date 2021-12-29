В Орле продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орле 29 декабря жители могут вакцинироваться в любом районе. Публикуем график работы пунктов здоровья.

В Северном районе города сделать прививку можно с 12.00 до 19.00 в пункте здания администрации на Московском шоссе, 137, на первом этаже.

В Железнодорожном районе медики примут с 10.00 до 14.00 в поликлинике «РЖД-медицина» на 3-ей Курской, 56, в кабинете 29 на втором этаже. Помимо этого, на улице Московской, 67 остановится мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Европа». Он будет функционировать с 12.00 до 19.00.

С 9.00 до 20.00 прививки будут делать на первом этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1. В это же время медики примут в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ на площади каменской, 1. Ежедневно с 12.00 до 19.00 прививочный пункт работает в ТМК «ГРИНН».

Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.