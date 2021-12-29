Мужчина снял 12 гирлянд с наряженной возле кафе елки Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области полицейские поймали похитителя елочных гирлянд. Кражу запечатлели камеры видеонаблюдения.

В отделение полиции Кромского района обратилась индивидуальный предприниматель с заявлением о пропаже гирлянд с украшенного дерева.

Елка была наряжена около кафе. На дереве было 15 электрических гирлянд, а после кражи осталось 3, пропажу женщина обнаружила утром.

Полицейские выехали на место и изучили записи с камер видеонаблюдения. С их помощью удалось установить личность предполагаемого похитителя. Им оказался 35-летний мужчина. Он действовал ночью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», поиск гирлянд сейчас продолжается. Кромчанину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.