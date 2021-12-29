Прививочная кампания в регионе продолжается Фото: Сергей Силаев

В Орловской области заболеваемость респираторными инфекциями на 96,2% выше эпидемических порогов. На прошлой неделе в регионе зафиксировано 7 906 случаев заражения.

С 20 декабря по 26 декабря в Орловской области зафиксировано 7 906 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. Основная часть заболевших – дети до четырнадцати лет. На их долю приходится 54,6% от общего числа заболевших.

В регионе появился и грипп, штамм H3N2. После обследования пациентов с клинической картиной острой респираторной инфекции преимущественно выявляются вирусы SARS-Cov-2, PC-вирусы, бокавирусы и риновирусы.

На 27 декабря 2021 года в области 323,7 тысяч человек привито от гриппа, что составляет 44,7% от численности населения области. От коронавируса привито 59,4%.

Прививочная кампания в регионе продолжается. Снизить риск заражения помогает соблюдение мер профилактики, но самой эффективной из них является вакцинация, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.