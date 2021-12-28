«Караван добра» в Орле

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Самый сказочный и любимый с детства праздник – Новый год. В его преддверии в сердце каждого возникает вера в чудо и надежда на исполнение самого заветного желания. Очень хочется, чтобы это трепетное отношение детей к Новому году сохранялось как можно дольше. Особенно наша забота и внимание нужны ребятам, которые остались без попечения родителей, тем, кто с рождения испытывает большие проблемы со здоровьем, – воспитанникам детских домов и интернатов.

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Накануне Нового года фонд «Созидание» отправился в гости к своим друзьям в Дмитровский интернат и реабилитационный центр «Серпантин», Мценский детский дом, Тельченский интернат и Болховский детский дом. Не менее важным пунктом «Каравана добра» фонда стал Орловский дом ребенка.

Конечно, поздравление невозможно представить без самых главных символов праздника – Деда Мороза и Снегурочки. Поэтому для детей, которым так нужно чудо, фонд «Созидание» приготовил небольшое представление с участием этих незаменимых героев! Видеть, как мальчишки и девчонки радуются долгожданным гостям, – самая большая награда для тех, кто принял участие в «Караване добра – 2021».

«Эту акцию мы проводим каждый год. Ее цель – привлечь как можно больше людей, чтобы они дарили добро детям, у которых нет семьи. Большинство наших волонтеров – сотрудники компании «Орелстрой» и группы компаний «ОДСК». Они всегда в числе первых, кто откликается на сбор подарков и всего самого необходимого для детей», – отметила директор благотворительного фонда «Созидание» Екатерина Пухликова.

Также фонд подготовил в этом году сладкие подарки для Орловской областной организации инвалидов и студентов-инвалидов технического техникума.

«Хочется верить в то, что все загаданные в новогоднюю ночь этими замечательными детьми желания сбудутся, а новый, 2022 год принесет им как можно больше приятных эмоций и радостных событий», – подытожила Екатерина Пухликова.