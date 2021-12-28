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У орловца украли чемодан с дорогим инструментом. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей.

Житель Орла обратился в полицию с заявлением о пропаже чемодана с инструментом. Он находился в подвале многоквартирного дома. Стоимость ущерба составила 16 тысяч рублей.

Полицейские опросили возможных свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В объектив попал 27-летний орловец. Стражи порядка установили его личность и местонахождение.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.