За день в авариях на Болховском шоссе Орла травмировались три человека

На Болховском шоссе за один день случилось две автомобильных аварии с пострадавшими Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В автомобильных авариях на Болховском шоссе Орла за день пострадали три человека. О ДТП, случившихся 27 декабря, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Первая авария произошла в восьмом часу утра: 54-летний водитель на "Пежо" врезался в фонарный столб. В итоге и он сам, и его пассажирка, женщина 54 лет, получили травмы. Госпитализация им не потребовалась.

А во втором случае пострадала пешеход. В начале десятого утра автомобиль "ВИС" врезался в "Рено Дастер", а "Рено" наехал на женщину, переходившую в этот момент дорогу по зебре. В итоге 61-летняя пешеход получила травмы. Отпущена на домашнее лечение.

Всего, по информации отдела пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области, за минувшие сутки на дорогах региона зафиксировано 26 ДТП. В других авариях никто не пострадал.