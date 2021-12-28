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Происшествия28 декабря 2021 11:02

В Орле взят под стражу директор УК, обвиняемый в многомилионной растрате

Ущерб, нанесенный ресурсоснабжающим организациям, превысил 20 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле взят под стражу директор управляющей компании "ЖЭУ-29", обвиняемый в многомиллионной растрате. По версии следствия, ущерб ресурсоснабжающим организациям превысил 20 миллионов рублей.

Уголовное дело против директора УК возбуждено по 4 части статьи "Растрата". Известно, что с 2018 по 2021 год компания собирала с жильцов деньги за коммуналку, однако до ресурсоснабжающих организаций эти средства так и не дошли. При этом фигуранта районный суд заключать под стражу не стал, но прокуратура обжаловала это решение, настояв на более жесткой мере пресечения.

- Не согласившись с позицией суда, прокурор обжаловал постановление суда первой инстанции в вышестоящий суд. Постановлением областного суда апелляционное представление прокуратуры удовлетворено, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.