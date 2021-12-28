Коронавирус в Орле, новости на 28 декабря: за сутки умерло 9 человек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперштаб обновил статистику по коронавирусу в регионах России. В Орловской области за сутки есть новые случаи заражения, выздоровления и смерти. Собрали последние новости о коронавирусе на 28 декабря 2021.

Заболело за минувший день 168 орловцев: тенденция к снижению заболеваемости сохраняется. Всего зафиксировано 69 941 случай ковида в регионе.

Данные портала стопкоронавирус.рф

Выздоровел и выписан с отрицательным тестом сразу 831 человек. В общей сложности выздоровело 64 526 орловцев.

Высоким остается уровень смертности. Оперативный штаб сообщает, что сразу 9 жителей Орловской области умерли от коронавируса за сутки. Всего же с начала пандемии скончалось 1 478 орловцев, болевших ковидом.