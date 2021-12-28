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Спорт28 декабря 2021 8:35

В Орле открылся спорткомплекс "Победа"

Реконструкция спортивной арены обошлась в 225 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Спорткомплекс "Победа" открылся в Орле

Спорткомплекс "Победа" открылся в Орле

В Орле 27 декабря открылся многофункциональный спортивный комплекс "Победа". Арену, которая много лет простояла долгостроем, отреставрировали за 225 миллионов рублей.

Вместимость "Победы" -350 человек, а площадь превышает 5,5 тысяч квадратных метров.

- Многофункциональный спортивный комплекс предназначен для массовых занятий физической культурой и спортом орловцев, проведения тренировочных мероприятий по различным видам спорта, а также для организации и проведения спортивных соревнований международного, всероссийского, регионального уровней, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Спорткомплекс "Победа" открылся в Орле

Спорткомплекс "Победа" открылся в Орле

В спорткомплексе есть большой зал с трибунами: здесь можно играть в футбол, волейбол, бадминтон, большой теннис. Предназначен он и для занятий гимнастикой, спортивной акробатикой, единоборствами.

Реконструкция велась в рамках нацпроекта "Демография".