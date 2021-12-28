В новогоднюю ночь 2021-2022 в Орле будут ходить автобусы

В новогоднюю ночь в Орле будут ходить маршрутки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночь 2021-2022. В рейс выйдет три десятка автобусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Орла. Всего планируется запустить 35 автобусов из центра в разные районы города, чтобы люди могли уехать после салюта.

- Сразу по завершении салюта водители разъедутся по всем направлениям из центра на периферию. Основные остановки в районе площади Ленина, откуда орловцы смогут добраться домой после фейерверка это улица Брестская, сквер Гуртьева, площадь Карла Маркса, Дворец спорта, - пояснили в горадминистрации.

Напомним, салют в этом году дадут в 1.00, а не как годами ранее (раньше залпы запускали в 2.00). Где посмотреть салют читайте здесь.