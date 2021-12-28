Житель Мценска задержан за покушение на убийство своей сожительницы

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Жителя Мценска задержали по подозрению в покушении на убийство. Ранее судимый амчанин несколько раз ударил ножом свою сожительницу в пылу ссоры.

59-летний амчанин и его 36-летняя возлюбленная проводили время, распивая спиртное. Между парой вспыхнул конфликт. Тогда мужчина взял нож и несколько раз ранил женщину в живот. После чего, подумав, что та умерла, сам вызвал полицию. Раненую доставили в больницу, врачи успели оказать помощь, женщина выжила. А вот нападавшему теперь светит суд и тюрьма: возбуждено уголовное дело.

- Подозреваемый задержан следователем. В ходе допроса он пояснил все обстоятельства совершенного им преступления и входе проверки показаний на месте продемонстрировал механизм причинения им телесных повреждений. Следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.