В Орле пассажиров подвезет новогодний трамвай

Фото: orel-adm.ru

В Орле начал курсировать новогодний трамвай. Расцвеченный гирляндами вагон повезет пассажиров от трамвайного депо до остановки завод "Химмаш".

- Более семисот светодиодных модулей, украшающих трамвай внутри и снаружи, расписная хохлома на вагоне и зимние атмосферные песни в салоне — вот главные организаторы праздничного настроения пассажиров. А в роли машиниста, конечно, – настоящий Дед Мороз! - сообщает пресс-служба мэрии Орла.

Впервые новогодний трамвай стал курсировать по городу в 2020 году. Раньше он ходил по маршруту №3, но сейчас из-за перекрытия Красного моста, маршрут праздничного вагончика стал короче.

Расписание новогоднего трамвая появится в группе ТТП Вконтакте.