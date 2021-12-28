Экс-руководитель Орловского фонда капремонта может отправиться в колонию на 9 лет

Прокуратура запросила для бывшего директора фонда капремонта 9 лет колонии Фото: Архив "КП"

Гособвинение запросило 9 лет колонии для бывшего руководителя Регионального фонда капремонта. Прения по уголовному делу экс-директора фонда капремонта, а также представителей строительной фирмы ООО «Москомреставрация» проходят в Советском районном суде.

Фигуранты обвиняются сразу по нескольким статьям: это и мошенничество, и пособничество в совершении мошенничества, и коммерческий подкуп в крупном размере. Установлено, что миллионы рублей были похищены при ремонте многоквартирных жилых домов в Ливнах и Орле.

- Бывший директор фонда получил коммерческий подкуп в размере примерно 25% от их стоимости договоров, всего в качестве незаконного вознаграждения им получено более 36 млн рублей, при его пособничестве должностными лицами подрядной организации совершено хищение денежных средств фонда в общей сумме свыше 28 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Гособвинение просит 9 лет колонии строгого режима для бывшего директора фонда и штраф в 800 тысяч рублей, а для двух его подельников из "Москомреставрации" 7 и 6 лет колонии общего режима со штрафом в 700 и 500 тысяч рублей соответственно.

Судебные прения продолжаются.