В Орловской области в текущем году создано 47 «Точек роста» при сельских школах. Об этом рассказал руководитель Департамента образования Алексей Карлов на совещании в областной администрации.

На национальный проект «Образование» в уходящем году выделили почти 708 миллионов рублей. В следующем году введут в эксплуатацию школу в Зареченском микрорайоне, а в гимназии №19 планируется открытие школьного Кванториума. Уже закуплено современное оборудование для физической, химической и биологической лаборатории, а также инструменты для изучения робототехники и направлений «Хайтек» и «Энерджи».

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» выделены почти 39 миллионов рублей на покупку двух мобильных Кванториумов. Помимо этого, продолжена работа по созданию условий для занятия физической культурой. Работы проведены в школах сельской местности и малых городов.

Руководитель Департамента рассказал, что в следующем году продолжится работы по созданию «Точек роста» естественно-научной и технологической направленности. В семи школах обновят материально техническую базу для занятий физкультурой, а тридцать семь учебных заведений укомплектуют современным оборудованием для цифровой образовательной среды, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.