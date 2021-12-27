На время новогодних праздников в Орле усилят меры безопасности

Меры безопасности на новогодних праздниках в Орле будут усилены Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле на период новогодних праздников будет усилена безопасность. Город будет жить в режиме готовности к предотвращению происшествий и устранению их последствий с 30 декабря 2021 по 10 января 2021.

- В настоящий момент проверена готовность сил и средств к реагированию на возможные ЧС, противоправные действия, в том числе террористической направленности. В образовательных учреждениях проведены занятия с детьми по правилам пожарной безопасности и обращения с пиротехникой, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.

На время праздников. также, в местах массового скопления людей будет дежурить большее количество полицейских.

Сообщить о ЧП, коммунальных авариях, террористических угрозах можно по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы (4862) 43-22-12, 43-37-35, 76-40-93 или в службу спасения 112.