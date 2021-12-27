Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле на улице Зеленина продолжается строительство одной из крупнейших школ города. Она рассчитана на 1 225 учеников.

Образовательное учреждение планируется разделить на два корпуса – для начального и старшего звеньев. Общая площадь здания – 27 тысяч квадратных метров. В каждом корпусов оборудуют спортивный зал. Столовая для школьников рассчитана на 600 мест. Рядом со школой создадут футбольное, баскетбольное и волейбольные поля, а также беговые дорожки.

На данный момент 80 человек и 8 единиц техники задействовано в возведении здания. В следующем году на стройку прибудет второй башенный кран.

Строительство школы началось в январе 2021 года. Объект должен быть сдан к концу осени следующего года, сообщает пресс-служба администрации города Орла