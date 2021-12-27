В 2022 году взносы за капремонт в Орловской области планируют повысить

В Орловской области в 2022 году планируется увеличить взносы за капитальный ремонт Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области в 2022 году планируется увеличить взносы за капитальный ремонт. Рассматривается возможность их повышения на уровень инфляции.

Соответствующая информация появилась на официальном портале областного Правительства. Отмечается, что в Орловской области в 2021 году плата за капитальный ремонт самая маленькая из всех регионов ЦФО (она составляет 6,86 рубля за квадратный метр). Упоминается и скачок цен, произошедший в 2021 году.

- Последствиями роста цен на строительные материалы явилось значительное количество несостоявшихся аукционов на отбор подрядчиков для производства строительных работ, задержка сроков завершения работ, удорожание контрактов по капитальному ремонту. Указанные факторы требуют регулирования ценовых вопросов и балансировки тарифной политики, - сообщает официальный сайт Правительства Орловской области.

Однако какую сумму придется отдавать гражданам за капитальный ремонт, пока что не ясно. В регправительсве говорят, что ценовую политику предстоит отработать с, цитата, "участием специалистов, экспертов, общественности".