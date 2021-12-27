Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Юный орловец получил каску генерала в подарок от спасателей. Экскурсию по пожарно-спасательной части провели в рамках акции «Елка желаний».

Руководитель Департамента ЖКХ и сотрудники МЧС России по Орловской области исполнили мечту юного орловца Николая Харламова. Он с мамой и старшим братом побывал в гостях у пожарных.

Как работает насос, что такое пожарный рукав, какие они бывают, зачем нужна маска, и сколько весит боевая одежда огнеборцев – на эти и другие вопросы нашлись ответы в гараже пожарно-спасательной части, где побывал школьник.

Николай почувствовал себя настоящим пожарным. Он прокатился на пожарном автомобиле и примерил одежду пожарных.

Помимо этого, гостей ждали подарки. Помимо сюрпризов под новогодней елкой, главный подарок приготовил начальник Главного управления МЧС России по Орловской области, генерал-майор Александр Новиков. Он подарил мальчику настоящую каску, как символ доверия и поддержки.

Гости оставили слова благодарности в книге отзывов, а Николай получил заряд положительных эмоций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.