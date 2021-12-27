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Происшествия27 декабря 2021 10:08

На дороге под Орлом "МАЗ" насмерть сбил пешехода

Сорокалетний мужчина умер по пути в больницу
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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ДТП случилось в вечернее время

ДТП случилось в вечернее время

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На дороге в Орловской области грузовик "МАЗ" насмерть сбил пешехода. Он хотел перейти дорогу, но очутился под колесами большегрузного автомобиля.

ДТП случилось 25 декабря. Пятидесятилетний водитель большегруза ехал по дороге "Ливны-Долгое", было около семи вечера. На 12 километре проезжую часть решил перейти пешеход. Машина сбила его.

- В результате ДТП сорокалетний пешеход от полученных телесных повреждений скончался в карете скорой помощи, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Прошедшие выходные были "богатыми" на автомобильные аварии. Всего их зарегистрировано на дорогах области целых 40, 3 человека погибли.