Фото: Вячеслав Коваленко

Суд оштрафовал Брянскую компанию за сорняки в Орловской области. Штраф составил 100 тысяч рублей.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело выездную неплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что мясная компания не устранила ранее выявленные нарушения. На земельных участках в Орловской области, площадью 1 242 гектаров, не были убраны сорные растения.

Суд привлек компанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской области.