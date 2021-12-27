В Орле 1 и 2 января не будут работать ярмарки выходного дня

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

В Орле из-за грядущих новогодних праздников несколько изменят график работы ярмарки выходного дня. 1 и 2 января 2022 года торговли не будет, а вот 31 декабря горожане смогут купить фермерскую продукцию.

- Приобрести натуральную фермерскую продукцию к новогоднему столу можно будет 31 декабря 2021 года на улице Приборостроительной и Комсомольской площади, - сообщили "КП" в пресс-службе мэрии Орла.

В последний день уходящего года работать ярмарка будет с 7.00 до 15.00.